Фролов ответил на вопросы рязанцев на празднике двора в Песочне

Владислав Фролов встретился с рязанцами и ответил на их вопросы на празднике двора в Дашково-Песочне. Акция прошла во дворе домов № 48/1 и № 50 по Касимовскому шоссе.
Для местных жителей организовали конкурсы, мастер-классы, викторины и спортивные состязания. Дети получили сладкие подарки и сувениры.
«Этот праздник мы проводим в первую очередь для детей, — отметил глава Рязани. — За пять лет многое сделано. Мы построили новую школу №75. В рамках программы общественных инициатив появились два сквера: „Мамин сквер“ и „Вишневый сад“, в котором сейчас ведутся работы по благоустройству. Установлено 25 новых детских площадок, отремонтировано более 40 многоквартирных домов. Одним словом, работаем. И надеемся на то, что вместе с вами будем продолжать работать, как одна добрая хорошая семья».