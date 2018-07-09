Росстандарт введет новые правила контроля за недоливом бензина на заправках

Росстандарт готовит новый пакет поправок, направленных на решение проблемы недолива бензина на заправках. Об этом пишут «
«Возможными причинами могут являться как преднамеренные, заведомо незаконные действия работников АЗС, которые следует квалифицировать как обман потребителя, так и несоответствие обязательным требованиям применяемого для измерения количества отпущенного топлива оборудования», — отметили в пресс-службе Росстандарта.
Согласно поправкам, проверяющий орган впервые сможет проводить контрольные закупки на АЗС для выявления фактов недолива.
Также Росстандарт намерен ввести новые правила контроля учета залитого топлива и системы оборотных штрафов за недолив.
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