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9:12, 9 июля 2018 159
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Росстандарт введет новые правила контроля за недоливом бензина на заправках

Росстандарт введет новые правила контроля за недоливом бензина на заправках

Росстандарт готовит новый пакет поправок, направленных на решение проблемы недолива бензина на заправках. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителя в органе.

«Возможными причинами могут являться как преднамеренные, заведомо незаконные действия работников АЗС, которые следует квалифицировать как обман потребителя, так и несоответствие обязательным требованиям применяемого для измерения количества отпущенного топлива оборудования», — отметили в пресс-службе Росстандарта.

Согласно поправкам, проверяющий орган впервые сможет проводить контрольные закупки на АЗС для выявления фактов недолива.

Также Росстандарт намерен ввести новые правила контроля учета залитого топлива и системы оборотных штрафов за недолив.

Ранее стало известно, что Роскачество и Росстандарт займутся проверками фальсифицированного топлива на заправках.


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