На открытии салона мебели «ВашаКомната.РФ» в Рязани разыграли диван

Мебельный интернет-магазин «
В день открытия, 7 июля, среди покупателей разыграли диван. Чтобы поучаствовать в лотерее, посетителям предложили заполнить купоны или сделать репост записи в официальной группе магазина во «ВКонтакте».
Розыгрыш провел директор российской сети интернет-магазина Феликс Васильев. Счастливой обладательницей дивана стала рязанка Дина Кильянова. Кроме главного приза, среди гостей праздника разыграли памятные сувениры и подарки.
По словам директора магазина, открытие новой точки продаж связано с большой заинтересованностью рязанцев в приобретении мебели на сайте «ВашаКомната.РФ». «В офисе продаж покупатели смогут ознакомиться с новинками и основными образцами мебели, а также вживую обратиться за помощью к консультантам магазина», — рассказал Феликс Васильев.
На сайте представлены более трех тысяч наименований товаров для дома: диваны, шкафы, кровати, столы, стулья, кухни. Все это курьеры доставляют в двадцать регионов, в том числе в Рязань. «ВашаКомната.РФ» сотрудничает с российскими фабриками, что позволяет придерживаться низких цен на мебель и работать преимущественно в интересах покупателя.
«Для большинства позиций при заказе на сайте не требуется предоплата. В случае, если клиент по каким-то причинам решил отказаться от заказа, то он это делает без потери денег», — добавил Васильев.
По его словам, на сайте и в шоу-румах регулярно проходят акции. Кроме того, магазин предоставляет дополнительные услуги по доставке и сборке мебели, а также занимается продажей в кредит и в рассрочку под 0% годовых сроком на полгода. При заказе свыше 20 000 рублей доставка по городу бесплатна.