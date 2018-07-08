В минтрансе рассказали о сроках ремонта участка дороги обхода Кириц

Рязанский минтранс рассказал о сроках ремонта участка дороги в обход поселков Кирицы и Сушки. Соответствующую информацию опубликовали в группе ведомства «ВКонтакте».
Отмечается, что подрядная организация, строившая участок М-5 на 248-258 км, имеет гарантийные обязательства.
В мае 2018 года дорогу осмотрели и выдали подрядчику предписание на устранение выявленных дефектов — просадки полотна.
Дорогу отремонтируют до 15 августа.
«Продолжительный период на устранение дефектов земляного полотна обусловлен необходимостью разработки проектного решения», — отметили в сообщении.