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14:20, 8 июля 2018 207
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В минтрансе рассказали о сроках ремонта участка дороги обхода Кириц

В минтрансе рассказали о сроках ремонта участка дороги обхода Кириц

Рязанский минтранс рассказал о сроках ремонта участка дороги в обход поселков Кирицы и Сушки. Соответствующую информацию опубликовали в группе ведомства «ВКонтакте».

Отмечается, что подрядная организация, строившая участок М-5 на 248-258 км, имеет гарантийные обязательства.

В мае 2018 года дорогу осмотрели и выдали подрядчику предписание на устранение выявленных дефектов — просадки полотна.

Дорогу отремонтируют до 15 августа.

«Продолжительный период на устранение дефектов земляного полотна обусловлен необходимостью разработки проектного решения», — отметили в сообщении.


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