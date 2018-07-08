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21:17, 8 июля 2018 861
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Любимов вручил самарским супругам медали «За любовь и верность»

Любимов вручил самарским супругам медали «За любовь и верность»

В День семьи Николай Любимов вручил самарским супругам медали «За любовь и верность». Рязанский губернатор и его жена были на церемонии как «представители родины княгини Февронии», сообщил сайт рязанского правительства.

Награды получили 70 семейных пар.

«Рязанская земля считается местом, где родилась Феврония, ставшая символом любви и верности. Мы приготовили лучшим семьям особенные подарки, которые вручают только в Рязанской и Самарской областях и больше нигде. Желаю вам всегда оставаться вместе», — обратился к ним Любимов.

На своей странице во «ВКонтакте» глава Рязанской области рассказал, что по дороге домой сфотографировался с супругой у памятника Петру и Февронии. Любимовы также зашли в Георгиевскую церковь. Накануне семья рязанского губернатора в самарской фан-зоне смотрела матч между Россией и Хорватией.


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