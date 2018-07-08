В День семьи Николай Любимов вручил самарским супругам медали «За любовь и верность». Рязанский губернатор и его жена были на церемонии как «представители родины княгини Февронии»,
Награды получили 70 семейных пар.
«Рязанская земля считается местом, где родилась Феврония, ставшая символом любви и верности. Мы приготовили лучшим семьям особенные подарки, которые вручают только в Рязанской и Самарской областях и больше нигде. Желаю вам всегда оставаться вместе», — обратился к ним Любимов.
На своей странице во «ВКонтакте» глава Рязанской области рассказал, что по дороге домой сфотографировался с супругой у памятника Петру и Февронии. Любимовы также зашли в Георгиевскую церковь. Накануне семья рязанского губернатора в самарской фан-зоне