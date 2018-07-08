ФИФА вынесла предупреждение хорватскому футболисту за фразу «Слава Украине»

ФИФА вынесла предупреждение защитнику сборной Хорватии Домагою Виде за его фразу «Слава Украине». Футболист произнес ее на камеру после матча с командой России, передает
Дисциплинарный комитет рассмотрел ситуацию и расценил ролик как «неспортивное поведение, которое противоречит принципам fair-play».
Вида ранее заявил, что хотел пошутить.
«Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен киевского „Динамо“, ничего другого я в виду не имел. Я не хочу мешать футбол и политику. Я люблю русских, я люблю украинцев, я люблю бразильцев, я люблю всех», — сказал он.
Напомним, после победы над сборной России хорваты
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