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19:02, 8 июля 2018 451
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ФИФА вынесла предупреждение хорватскому футболисту за фразу «Слава Украине»

ФИФА вынесла предупреждение хорватскому футболисту за фразу «Слава Украине»

ФИФА вынесла предупреждение защитнику сборной Хорватии Домагою Виде за его фразу «Слава Украине». Футболист произнес ее на камеру после матча с командой России, передает ТАСС.

Дисциплинарный комитет рассмотрел ситуацию и расценил ролик как «неспортивное поведение, которое противоречит принципам fair-play».

Вида ранее заявил, что хотел пошутить.

«Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен киевского „Динамо“, ничего другого я в виду не имел. Я не хочу мешать футбол и политику. Я люблю русских, я люблю украинцев, я люблю бразильцев, я люблю всех», — сказал он.

Напомним, после победы над сборной России хорваты вышли в полуфинал. Они встретятся с англичанами.

Фото с сайта FIFA


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