В Таиланде дайвер погиб во время спасения детей из пещеры

В Таиланде в пещере Тхам Луанг застряли подростки их тренер. Вовремя спасательной операции погиб дайвер, передает «
«Погибший дайвер, отставной военнослужащий, бывший „морской котик“, участвовал в операции как доброволец», — рассказал капитан Апхакон Юнгкео, командир подразделения боевых пловцов.
Он отметил, что водолаз погиб от недостатка воздуха во время доставки баллонов кислорода в дальние камеры пещеры. Дайвер погиб на пути к выходу.
Несмотря на произошедшее, спасательная операция продолжается.
Двенад подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Спустя почти десять суток их нашли живыми в пещере Тхам Луанг на севере страны.
Пострадавшие зашли в семикилометровую пещеру и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Сейчас специалисты готовятся к эвакуации. Отмечается, что ситуация осложнена из-за того, что школьники, выросшие в горном регионе Таиланда школьники не умеют плавать. Им предстоит преодолеть воду в приготовленном дайверском снаряжении.
Свою помощь уже предложили российские спасатели, власти Индии и представители Илона Маска, возглавляющего компании SpaceX и Tesla.