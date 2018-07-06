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10:47, 6 июля 2018 208
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В Таиланде дайвер погиб во время спасения детей из пещеры

В Таиланде дайвер погиб во время спасения детей из пещеры

В Таиланде в пещере Тхам Луанг застряли подростки их тренер. Вовремя спасательной операции погиб дайвер, передает «РИА Новости».

«Погибший дайвер, отставной военнослужащий, бывший „морской котик“, участвовал в операции как доброволец», — рассказал капитан Апхакон Юнгкео, командир подразделения боевых пловцов.

Он отметил, что водолаз погиб от недостатка воздуха во время доставки баллонов кислорода в дальние камеры пещеры. Дайвер погиб на пути к выходу.

Несмотря на произошедшее, спасательная операция продолжается.

Двенад подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Спустя почти десять суток их нашли живыми в пещере Тхам Луанг на севере страны.

Пострадавшие зашли в семикилометровую пещеру и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Сейчас специалисты готовятся к эвакуации. Отмечается, что ситуация осложнена из-за того, что школьники, выросшие в горном регионе Таиланда школьники не умеют плавать. Им предстоит преодолеть воду в приготовленном дайверском снаряжении.

Свою помощь уже предложили российские спасатели, власти Индии и представители Илона Маска, возглавляющего компании SpaceX и Tesla.


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