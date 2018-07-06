В Рязани наградили лучших «Супердомоуправов»

В пятницу, 6 июля, в Рязани наградили призеров Всероссийского конкурса «Супердомоуправ», который проводил центр общественного контроля «ЖКХ Контроль».
Победителей выбирали в трех номинациях: «Образцовая управляющая компания», «Образцовый совет многоквартирного дома» и «Образцовый ТСЖ/ЖСК».
В номинации «Образцовый совет многоквартирного дома» в пятерку лучших вошел Анатолий Кочура, председатель совета дома №7 по улице Бронной. «Главный мой тезис — быть хозяином в своем доме. Прежде, чем что-то сделать, я советуюсь со своими коллегами. Я уже больше десяти лет занимаюсь домом и все проблемы держу под контролем», — прокомментировал рязанец.
Победителем в номинации «Образцовая управляющая компания» стало ЖЭУ №10, обслуживающее Приокский район. Организация получила диплом и почетный знак качества от «ЖКХ Контроль».
По словам начальника жилинспекции региона Ивана Миронова, в первую очередь на конкурсе оценивали работу управляющей компании с собственниками: планирование работ, контроль выполнения работ и отчетность.