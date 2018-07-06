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14:08, 6 июля 2018 80
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Рязанцы пожаловались на долгое отсутствие газа в жилом доме

Рязанцы пожаловались на долгое отсутствие газа в жилом доме

Рязанцы пожаловались на отсутствие газа по адресу: улица Касимовское шоссе, дом №20. Об этом жильцы сообщили в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Как отметил автор сообщения газоснабжение должны были отключить в четверг, 5 июля, с 8:00 до 17:00, затем отключение продлили до 20:00.

По информации жильцов, газ не работает до сих пор.

Рязанцы обратились в ЖЭУ, префектуру Советского района, где им не смогли объяснить, когда включат газ. Работники горгаза сообщили, что в доме устраняют аварию. Точные сроки подачи газа назвать не смогли.


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