Рязанцы пожаловались на долгое отсутствие газа в жилом доме

Рязанцы пожаловались на отсутствие газа по адресу: улица Касимовское шоссе, дом №20. Об этом жильцы сообщили в группе «
Как отметил автор сообщения газоснабжение должны были отключить в четверг, 5 июля, с 8:00 до 17:00, затем отключение продлили до 20:00.
По информации жильцов, газ не работает до сих пор.
Рязанцы обратились в ЖЭУ, префектуру Советского района, где им не смогли объяснить, когда включат газ. Работники горгаза сообщили, что в доме устраняют аварию. Точные сроки подачи газа назвать не смогли.