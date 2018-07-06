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16:41, 6 июля 2018 64
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Четыре жителя Рязанской области получили сроки за ограбления пенсионеров

Четыре жителя Рязанской области получили сроки за ограбления пенсионеров

Четыре жителя Рязанской области получили сроки за ограбления пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В декабре 2014 и январе 2015 шестеро злоумышленников нападали на пенсионеров в Путятинском, Шиловском и Кадомском районах и грабили их. Мужчины действовали по одному сценарию: подъезжали к домам потерпевших, один из напарников оставался следить за обстановкой, остальные взламывали дома.

После этого злоумышленники требовали хозяев жилищ отдать им деньги и забирали «понравившееся им». Это могли быть деньги до 50 тысяч рублей, алкоголь и электроинструменты.

В трех случаях на потерпевших нападали. Одна из пострадавших пожилых женщин впоследствии скончалась.

«Сложность в раскрытии данных преступлений была обусловлена тем, что злоумышленники действовали на территории нескольких районов, в темное время суток, выбирая жертвами престарелых граждан, которые их не знали. После совершения преступлений они скрывались на территории Московской, Ивановской и Нижегородской областях», — отметили в сообщении.

Тем не менее, следователям удалось задержать подозреваемых.

Уголовное дело в отношении злоумышленников возбудили по пунктам «а, в» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж) — два эпизода, частям 3,4 статьи 162 УК РФ (разбой) — три эпизода.

Преследованние в отношении двух из шестерых злоумышленников прекратили из-за их смерти.

Одному из мужчин назначили семь с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, второму — шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима, третьему — четыре года, последнему — 2,3 года лишения свободы условно.


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