Четыре жителя Рязанской области получили сроки за ограбления пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В декабре 2014 и январе 2015 шестеро злоумышленников нападали на пенсионеров в Путятинском, Шиловском и Кадомском районах и грабили их. Мужчины действовали по одному сценарию: подъезжали к домам потерпевших, один из напарников оставался следить за обстановкой, остальные взламывали дома.

После этого злоумышленники требовали хозяев жилищ отдать им деньги и забирали «понравившееся им». Это могли быть деньги до 50 тысяч рублей, алкоголь и электроинструменты.

В трех случаях на потерпевших нападали. Одна из пострадавших пожилых женщин впоследствии скончалась.

«Сложность в раскрытии данных преступлений была обусловлена тем, что злоумышленники действовали на территории нескольких районов, в темное время суток, выбирая жертвами престарелых граждан, которые их не знали. После совершения преступлений они скрывались на территории Московской, Ивановской и Нижегородской областях», — отметили в сообщении.

Тем не менее, следователям удалось задержать подозреваемых.

Уголовное дело в отношении злоумышленников возбудили по пунктам «а, в» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж) — два эпизода, частям 3,4 статьи 162 УК РФ (разбой) — три эпизода.

Преследованние в отношении двух из шестерых злоумышленников прекратили из-за их смерти.

Одному из мужчин назначили семь с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, второму — шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима, третьему — четыре года, последнему — 2,3 года лишения свободы условно.