Рязанцев пригласили на концерты в честь Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщил
В пятницу, 6 июля, на улице Почтовой пройдет праздник «Все начинается с семьи».Там организуют тематические, анимационные и интерактивные площадки. Гостей праздника научат «пользоваться нейротренажерами и развивать свои интеллектуальные и творческие способности».
Школа кино и телевидения «Kinolab» представит авторские скетчи, а на главной сцене выступят солисты и творческие коллективы города. Начало в 18:00.
В субботу, 7 июля, в Городском парке на улице Ленина состоится фестиваль семейных традиций. Детям и взрослым покажут шоу мыльных пузырей, детскую анимацию, а также концертную программу.
В парке будут работать семейные мастер-классы, а самых активных ждет квест «В поисках сокровищ». Начало в 14:30.
В воскресенье, 8 июля, в ЦПКиО пройдет концерт Валентины Рязановой и ансамбля «Частная коллекция». Для зрителей прозвуч современные авторские русские песни. Начало в 18:00.