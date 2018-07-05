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13:36, 5 июля 2018 407
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Рязанцев пригласили на концерты в честь Дня семьи, любви и верности

Рязанцев пригласили на концерты в честь Дня семьи, любви и верности

Рязанцев пригласили на концерты в честь Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщил сайт мэрии.

В пятницу, 6 июля, на улице Почтовой пройдет праздник «Все начинается с семьи».Там организуют тематические, анимационные и интерактивные площадки. Гостей праздника научат «пользоваться нейротренажерами и развивать свои интеллектуальные и творческие способности».

Школа кино и телевидения «Kinolab» представит авторские скетчи, а на главной сцене выступят солисты и творческие коллективы города. Начало в 18:00.

В субботу, 7 июля, в Городском парке на улице Ленина состоится фестиваль семейных традиций. Детям и взрослым покажут шоу мыльных пузырей, детскую анимацию, а также концертную программу.

В парке будут работать семейные мастер-классы, а самых активных ждет квест «В поисках сокровищ». Начало в 14:30.

В воскресенье, 8 июля, в ЦПКиО пройдет концерт Валентины Рязановой и ансамбля «Частная коллекция». Для зрителей прозвуч современные авторские русские песни. Начало в 18:00.


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