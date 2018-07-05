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22:22, 5 июля 2018 195
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На рязанский форум приедут представители Спарты, Неаполя и еще 38 древних городов. Список

На рязанский форум приедут представители Спарты, Неаполя и еще 38 древних городов. Список

На Международный форум древних городов в Рязань приедут 40 делегаций из регионов России, зарубежных стран и стран СНГ. Полный список опубликовали организаторы.

С 12 по 19 августа свою культуру, традиции и достижения представят делегации из следующих городов:

  • Мюнстер, Трир (Германия);
  • Гранада, Севилья (Испания);
  • Спарта, Афины, Салоники (Греция);
  • Манавгат, Стамбул, Анкара (Турция);
  • Ловеч (Болгария);
  • Неаполь (Италия);
  • Сюйчжоу (Китай);
  • Париж (Франция);
  • Белград (Сербия);
  • Таллин (Эстония);
  • Ташкент, Бухара (Узбекистан);
  • Ереван (Армения);
  • Гродно, Брест, Витебск (Беларусь);
  • Казань (Республика Татарстан);
  • Керчь (Крым);
  • Москва;
  • Владимир;
  • Белозерск;
  • Великий Устюг;
  • Тотьма (Вологодская область);
  • Мосальск, Козельск (Калужская область);
  • Кострома;
  • Великий Новгород;
  • Смоленск, Вязьма, Углич (Смоленская область);
  • Ярославль;
  • Рязань, Ряжск, Пронск, Касимов (Рязанская область).

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