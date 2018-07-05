На рязанский форум приедут представители Спарты, Неаполя и еще 38 древних городов. Список

На Международный форум древних городов в Рязань приедут 40 делегаций из регионов России, зарубежных стран и стран СНГ. Полный список опубликовали организаторы.
С 12 по 19 августа свою культуру, традиции и достижения представят делегации из следующих городов:
- Мюнстер, Трир (Германия);
- Гранада, Севилья (Испания);
- Спарта, Афины, Салоники (Греция);
- Манавгат, Стамбул, Анкара (Турция);
- Ловеч (Болгария);
- Неаполь (Италия);
- Сюйчжоу (Китай);
- Париж (Франция);
- Белград (Сербия);
- Таллин (Эстония);
- Ташкент, Бухара (Узбекистан);
- Ереван (Армения);
- Гродно, Брест, Витебск (Беларусь);
- Казань (Республика Татарстан);
- Керчь (Крым);
- Москва;
- Владимир;
- Белозерск;
- Великий Устюг;
- Тотьма (Вологодская область);
- Мосальск, Козельск (Калужская область);
- Кострома;
- Великий Новгород;
- Смоленск, Вязьма, Углич (Смоленская область);
- Ярославль;
- Рязань, Ряжск, Пронск, Касимов (Рязанская область).