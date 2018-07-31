В лагере в Ростовской области физрук избил рязанского подростка

В лагере «Дружба» в Ростовской области ночью в воскресенье, 29 июля, физрук избил 13-летнего мальчика из Рязанской области до синяков. Об этом пишет
Об избиении ребенка родственники узнали из переписки детей в соцсетях.
«Врача в лагерь даже не вызвали. Ребенка и директора лагеря вызвали к участковому. У него синяк под глазом, кровоподтеки, об этом сам полицейский нам рассказал», — рассказала изданию сестра пострадавшего.
К подростку в лагерь выехала его мать, она написала заявление в прокуратуру и полицию.
Напомним, по дороге в этот же лагерь десять детей из Рязанской области