Участники «Авиадартса» сдали нормативы по физподготовке

На международном конкурсе «Авидартс-2018» завершился первый этап соревнований. Летчики сдали нормативы по физподготовке, сообщило
«Впервые военные летчики выполняли обороты на 360 градусов на гимнастическом колесе. Помимо этого пилотам предстояло сдать баскетбольный тест, проплыть 50 метров на скорость и подтянуться на перекладине», — говорится в сообщении.
Сдачу каждого элемента судьи фиксировали на видео.
В пятницу, 3 августа, пройдет первый летный этап: «Полет по маршруту, ведение визуальной воздушной разведки, техника пилотирования».
Напомним, международный конкурс «Авиадартс-2018» стартовал в Рязани 29 июля. За победу в нем поборются летчики из России, Китая, Белоруссии и Казахстана.