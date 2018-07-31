Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:10, 31 июля 2018 161
 0    0

Участники «Авиадартса» сдали нормативы по физподготовке

Участники «Авиадартса» сдали нормативы по физподготовке

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

На международном конкурсе «Авидартс-2018» завершился первый этап соревнований. Летчики сдали нормативы по физподготовке, сообщило Минобороны России.

«Впервые военные летчики выполняли обороты на 360 градусов на гимнастическом колесе. Помимо этого пилотам предстояло сдать баскетбольный тест, проплыть 50 метров на скорость и подтянуться на перекладине», — говорится в сообщении.

Сдачу каждого элемента судьи фиксировали на видео.

В пятницу, 3 августа, пройдет первый летный этап: «Полет по маршруту, ведение визуальной воздушной разведки, техника пилотирования».

Напомним, международный конкурс «Авиадартс-2018» стартовал в Рязани 29 июля. За победу в нем поборются летчики из России, Китая, Белоруссии и Казахстана.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:10, 31 июля 2018
Участники «Авиадартса» сдали нормативы по физподготовке
16:40, 31 июля 2018
RZN.info публикует фоторепортаж с вертолета над городом
14:29, 31 июля 2018
Подросток из Рязани обворовывал пенсионерок, представляясь газовщиком
13:46, 31 июля 2018
Любимов наградил «трудовую элиту» региона. Фото
13:41, 31 июля 2018
«Играй по промо-цене». «Ростелеком» запустил в Рязани акцию
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Концепция комфортной жизни на примере дома «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» от компании «Мармакс»

Концепция комфортной жизни на примере дома «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» от компании «Мармакс»

Комплекс расположен в исключительном месте на пересечении улиц Чапаева и Пролетарской.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:29, 25 июля 2018 25 979
В ермишинском лесу обнаружили несколько сотен домашних куриц 3
12:44, 29 июля 2018 25 634
В Рязани стартовал международный «Авиадартс-2018». Фото
19:10, 23 июля 2018 21 147
Карабасов отчитал подрядчика из-за повреждения старинной брусчатки на площади Ленина 14
8:19, 27 июля 2018 19 726
На водоеме в Рязанской области массово погибла рыба
19:56, 29 июля 2018 18 602
В Москве три сестры зарезали отца, отомстив за «моральные страдания»
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 31.08.2018
Архив голосований
Форум