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9:04, 31 июля 2018 150
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Шесть рязанских зубров отправили в Северную Осетию

Шесть рязанских зубров отправили в Северную Осетию

Шесть рязанских зубров отправили в Турмонский заказник, расположенный в Северной Осетии. Об этом говорится в пресс-релизе Окского заповедника.

Животных отправили в путь 30 июля, их в специальных контейнерах перевезут на грузовиках на расстояние в 1900 километров, на волю зубров выпустят 2 августа. Вторую группу из четырех особей переселят ближе к осени.

При этом всего к отъезду подготовили десять животных: трех самцов и семь самок. Из них пять родились в Рязанской области, еще пять в прошлом году привезли из природного парка Эриксберг в Швеции.

Животных перевезут для создания второго в Северной Осетии вольноживущего стада в рамках Стратегии сохранения зубра в России.


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