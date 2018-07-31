Шесть рязанских зубров отправили в Северную Осетию

Шесть рязанских зубров отправили в Турмонский заказник, расположенный в Северной Осетии. Об этом говорится в пресс-релизе Окского заповедника.
Животных отправили в путь 30 июля, их в специальных контейнерах перевезут на грузовиках на расстояние в 1900 километров, на волю зубров выпустят 2 августа. Вторую группу из четырех особей переселят ближе к осени.
При этом всего к отъезду подготовили десять животных: трех самцов и семь самок. Из них пять родились в Рязанской области, еще пять в прошлом году привезли из природного парка Эриксберг в Швеции.
Животных перевезут для создания второго в Северной Осетии вольноживущего стада в рамках Стратегии сохранения зубра в России.