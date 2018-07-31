Полиция отреагировала на танцы около автомобиля на дороге в центре Рязани

Полиция отреагировала на ролик, на котором рязанцы устроили Kiki Challenge в центре города. Как сообщила
Видео появилось «ВКонтакте» в понедельник, 31 июля. Автомобиль рязанцев ехал по улице Горького, в это время они танцевали около машины.
Как напомнила полиция, водитель обязан осуществлять посадку и высадку пассажиров только после полной остановки автомобиля, а двигаться только с закрытыми дверями и не открывать их до полной остановки.
В полиции отметили, что за нарушение грозит штраф в размере 500 рублей. Пешеходам, которые двигаются по проезжей части без цели перейти дорогу, также грозит штраф в размере 500 рублей.
Отметим, что Kiki Challenge — флешмоб, в котором пассажиры автомобиля на ходу выпрыгивают из салона и танцуют под песню Дрейка «In my feelings».