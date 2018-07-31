Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:52, 31 июля 2018 546
 0    0

Полиция отреагировала на танцы около автомобиля на дороге в центре Рязани

Полиция отреагировала на танцы около автомобиля на дороге в центре Рязани

Полиция отреагировала на ролик, на котором рязанцы устроили Kiki Challenge в центре города. Как сообщила пресс-служба регионального управления МВД, такие действия «нарушают требования действующего законодательства, но и опасны для здоровья».

Видео появилось «ВКонтакте» в понедельник, 31 июля. Автомобиль рязанцев ехал по улице Горького, в это время они танцевали около машины.

Как напомнила полиция, водитель обязан осуществлять посадку и высадку пассажиров только после полной остановки автомобиля, а двигаться только с закрытыми дверями и не открывать их до полной остановки.

В полиции отметили, что за нарушение грозит штраф в размере 500 рублей. Пешеходам, которые двигаются по проезжей части без цели перейти дорогу, также грозит штраф в размере 500 рублей.

Отметим, что Kiki Challenge — флешмоб, в котором пассажиры автомобиля на ходу выпрыгивают из салона и танцуют под песню Дрейка «In my feelings».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
18:09, 31 июля 2018
На «звездном небе» улицы Почтовой появилось напоминание о возрасте Рязани
17:52, 31 июля 2018
Полиция отреагировала на танцы около автомобиля на дороге в центре Рязани
17:10, 31 июля 2018
Участники «Авиадартса» сдали нормативы по физподготовке
16:40, 31 июля 2018
RZN.info публикует фоторепортаж с вертолета над городом
14:29, 31 июля 2018
Подросток из Рязани обворовывал пенсионерок, представляясь газовщиком
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 часа назад
На вашей карте поставили точку

На вашей карте поставили точку

Что делать, если банк заблокировал сбережения?

Популярное
Комментируемое
Новое
13:29, 25 июля 2018 25 990
В ермишинском лесу обнаружили несколько сотен домашних куриц 3
12:44, 29 июля 2018 25 724
В Рязани стартовал международный «Авиадартс-2018». Фото
19:10, 23 июля 2018 21 152
Карабасов отчитал подрядчика из-за повреждения старинной брусчатки на площади Ленина 14
8:19, 27 июля 2018 19 774
На водоеме в Рязанской области массово погибла рыба
19:56, 29 июля 2018 18 815
В Москве три сестры зарезали отца, отомстив за «моральные страдания»
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 31.08.2018
Архив голосований
Форум