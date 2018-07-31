Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:51, 31 июля 2018 296
 0    0

Любимов подготовил сюрприз для фестиваля уличных музыкантов «Подбелка»

Любимов подготовил сюрприз для фестиваля уличных музыкантов «Подбелка»

Губернатор Николай Любимов подготовил сюрприз для фестиваля уличных музыкантов «Подбелка». Об этом рассказали организаторы на пресс-конференции во вторник, 31 июля.

Всего в этом году на Почтовой улице и Лыбедском бульваре будет работать восемь сцен: главные за памятником Ленина, у памятника Евпатию Коловрату на Лыбедском бульваре; акустическая напротив МФЦ, альтернативная напротив бара «Чулан», молодежная и на Лыбедском бульваре, рядом с облдумой расположится выставка художником и ярмарка хендмейд.

Поэтическую сцену в этом году объединили со свободным микрофоном, рассказал музыкальный продюсер Антон Свиркин. Площадка расположится между барами The Peashem и Loft.

На сценах выступит более 50 групп и исполнителей. Главными хедлайнерами фестиваля станут нижневартовский коллектив VaVi, московская рок-группа «ВИА Выдра» и победители прошлого года «Балалайка 62».

Солистка последней Татьяна Митькина рассказала, что группа подготовила не только народные песни, но и несколько эстрадных хитов. «Это будет незабываемо и лучше это увидеть», — заявил продюсер фестиваля Дмитрий Гавердовский.

Организаторы подчеркнули, что число участников растет, поэтому открытие мероприятия перенесли на час раньше. До 21 часа на Почтовой продлится голосование за лучших исполнителей, которое пройдет, как и в прошлом году, в электронном виде.

Фестиваль состоится в пятницу, 3 августа, с 17 до 22 часов. Он даст старт торжествам ко Дню города.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
10:51, 31 июля 2018
Любимов подготовил сюрприз для фестиваля уличных музыкантов «Подбелка»
19:21, 30 июля 2018
Рязанцев пригласили поучаствовать в фестивале «Многонациональная Россия»
8:52, 29 июля 2018
В Рязанской области в третий раз прошло «Рановское лето». Фото 2
20:42, 28 июля 2018
Рязанцев ожидает «неделя джаза» 2
10:58, 28 июля 2018
Куда сходить в субботу? Афиша RZN.info
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
21 час назад
Концепция комфортной жизни на примере дома «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» от компании «Мармакс»

Концепция комфортной жизни на примере дома «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» от компании «Мармакс»

Комплекс расположен в исключительном месте на пересечении улиц Чапаева и Пролетарской.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:29, 25 июля 2018 25 847
В ермишинском лесу обнаружили несколько сотен домашних куриц 3
12:44, 29 июля 2018 24 453
В Рязани стартовал международный «Авиадартс-2018». Фото
19:10, 23 июля 2018 20 983
Карабасов отчитал подрядчика из-за повреждения старинной брусчатки на площади Ленина 14
8:19, 27 июля 2018 19 559
На водоеме в Рязанской области массово погибла рыба
13:46, 20 июля 2018 18 317
После ливней в Горроще начал разваливаться дом. Фото 4
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 31.08.2018
Архив голосований
Форум