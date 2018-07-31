Губернатор Николай Любимов подготовил сюрприз для фестиваля уличных музыкантов «Подбелка». Об этом рассказали организаторы на пресс-конференции во вторник, 31 июля.
Всего в этом году на Почтовой улице и Лыбедском бульваре будет работать восемь сцен: главные за памятником Ленина, у памятника Евпатию Коловрату на Лыбедском бульваре; акустическая напротив МФЦ, альтернативная напротив бара «Чулан», молодежная и на Лыбедском бульваре, рядом с облдумой расположится выставка художником и ярмарка хендмейд.
Поэтическую сцену в этом году объединили со свободным микрофоном, рассказал музыкальный продюсер Антон Свиркин. Площадка расположится между барами The Peashem и Loft.
На сценах
Солистка последней Татьяна Митькина рассказала, что группа подготовила не только народные песни, но и несколько эстрадных хитов. «Это будет незабываемо и лучше это увидеть», — заявил продюсер фестиваля Дмитрий Гавердовский.
Организаторы подчеркнули, что число участников растет, поэтому открытие мероприятия перенесли на час раньше. До 21 часа на Почтовой продлится голосование за лучших исполнителей, которое пройдет, как и в прошлом году, в электронном виде.
Фестиваль состоится в пятницу, 3 августа, с 17 до 22 часов. Он даст старт торжествам ко Дню города.