Восемь погибших на пожаре в Сочи были наемными рабочими

Восемь погибших и трое пострадавших на пожаре в Сочи были наемными рабочими, предположительно, из стран СНГ. Об этом со ссылкой на администрацию города сообщает РИА «
Утром в понедельник, 30 июля, на улице Просвещения сгорели временные постройки — навес для общепита и металлические конструкции, обшитые сайдингом. По одной из версий, пожар мог начаться из-за мангала.
Участок арендовала компания «РЖД». Ее представители сейчас находятся на месте происшествия.
Напомним, троих пострадавших, в том числе 16-летнего подростка, с ожогами и различными травмами