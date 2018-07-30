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9:59, 30 июля 2018 382
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Восемь погибших на пожаре в Сочи были наемными рабочими

Восемь погибших на пожаре в Сочи были наемными рабочими

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

Восемь погибших и трое пострадавших на пожаре в Сочи были наемными рабочими, предположительно, из стран СНГ. Об этом со ссылкой на администрацию города сообщает РИА «Новости».

Утром в понедельник, 30 июля, на улице Просвещения сгорели временные постройки — навес для общепита и металлические конструкции, обшитые сайдингом. По одной из версий, пожар мог начаться из-за мангала.

Участок арендовала компания «РЖД». Ее представители сейчас находятся на месте происшествия.

Напомним, троих пострадавших, в том числе 16-летнего подростка, с ожогами и различными травмами госпитализировали. Пожар тушили более 90 человек.


© RZN.info

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