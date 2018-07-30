В Рязани задержали двоих мужчин, вымогавших у бизнесмена 200 тысяч рублей

В Рязани задержали двоих вымогателей. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.
22-летний уроженец Дагестана и 30-летний рязанец, угрожая насилием, потребовали от бизнесмена 200 тысяч рублей.
«В подтверждение серьезности своих намерений мужчины применили насилие, после чего с личного счета предпринимателя перевели на счет одного из них 60 тысяч рублей и потребовали передать им на следующий день 140 тысяч рублей. Согласно намерениям фигурантов, денежные выплаты должны были стать регулярными», — говорится в сообщении.
Потерпевший обратился в полицию. 26 июня вымогателей задержали с поличным при силовой поддержке СОБРа. Видео с места тогда
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по пунктам «а», «в», части 2 статьи 163 УК РФ (Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия). Им грозит до семи лет лишения свободы.
Отметим, что уроженца Дагестана ранее судили по статьям 112 (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и 318 (Применение насилия в отношении представителя власти) Уголовного кодекса.