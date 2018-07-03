В Рязанской области без интернета остаются 157 деревень и сел. Список, составленный правительством, официально опубликовали во вторник, 3 июля.
В населенных пунктах, которые попали в документ, разрешили торговать алкоголем без онлайн-касс.
В список вошли 20 районов Рязанской области.
Александро-Невский район: Александровка, Крещено Гаи, Чибизовка.
Ермишинский район: Богатовка, Милейка, Тупик, Рязанка, Байкур, Даниловские Печи, Захаровский, Ливер.
Захаровский район: Зачесловка, Мельгуновка, Перекаль, Таракановка.
Кадомский район: Желаево, Кожухово, Трубаковка, Большая Пановка, Гунаевка, Криковка, Липляйка, Малая Пановка, Новое Панино, Старое Высокое, Старое Панино, Заулки, Кулаевы Починки.
Касимовский район: Красная Нива, Лався, Чаур, Чуликса, Жуково, Свищево, Пахомово, Большой Мутор, Варваровка, Выкуши, Выропаево, Малый Мутор, Селиваново, Сосновка. Клепиковский район: Вещур, Большое Курапово, Каширово, хутор Голованово, Горки, хутор Жуковские Выселки, Станции Курша-1, Ольгино, Ювино, Крутово, Потапово, Воронцово, Ково, Плишкино, Шаранино, Мамоново, Петряево.
Милославский район: Дубровка, Ермоловка, Сухорожня, Гаи, Елизаветино, Лодыженка, Лошаки, Прямоглядово, Сергиевское, Ухтомка, Давлетьево, Лубянка, Копи, Горохово, Данилово, Потапово.
Михайловский район: Горностаевские Выселки, Красное Городище, Митякино, Орловка, Ржевка, Солнечное, Толмачевка, Дмитриевский, Павловка, Самара.
Пителинский район: Андреевка, Синюхино, Фалеевка.
Пронский район: Мосток, Скучаловка.
Путятинский район: Красное Ширино.
Рыбновский район: Бариново, Большое Алешино, Бортники, Железницкие Выселки, Железницы, Малое Алешино, Петровское, Синьково, Ситьково, Филиппово.
Сапожковский район: Александро-Прасковинка, Ширино.
Сараевский район: Андреевка, Дмитриевка (Алексеевское сельское поселение), Кобяковка, Константиновка, Ленинка, Петровка, Прогресс, Романовка, Свердловка, Федоровка (Алексеевское сельское поселение), Пчелиновка, Малиновка, Айкановка, Боголюбовка, Волков Хутор, Журавлевка, Карандеевка, Конаковка, Муравейник, Поляковка, Приютовка, Протасьевка, Ремизово-2, Советский, Суевка, Суздальцево, Чернышовка, Павловка, Новое Поле, Озериха, Глебовка, Ивановский Хутор, Малая Витуша, Палаткино, хутор Петинский.
Скопинский район: Львовка.
Спасский район: Погорелое, Большие Лупяжи, 1-е Мая, Новые Лупяжи, Новый Кудом, Старый Кудом.
Старожиловский район: Матвеевка, Мелехово.
Ухоловский район: Новая, Таптыки.
Шацкий район: Бабакино, Боголюбовка, Илюхино, Карля, Львовка, Спасск, Третий километр.
Шиловский район: Белореченский.