В Рязани разыграют диван на открытии салона мебели «ВашаКомната.РФ»

В Рязани откроется фирменный салон мебели «
В честь этого события «ВашаКомната.РФ» подарит диван. Чтобы поучаствовать в розыгрыше, нужно сделать
Кроме того, в день открытия рязанцы смогут бесплатно получить скидочные карты и купоны номиналом в 1 000 рублей.
Справка
«ВашаКомната.РФ» — крупный интернет-магазин, работающий в десятках городов России. На сайте можно приобрести кухни, диваны, шкафы, прихожие, спальни и другую мебель. Доступны покупка в рассрочку, доставка и сборка. При заказе свыше 20 000 рублей доставка по городу бесплатна.