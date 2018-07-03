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10:02, 3 июля 2018 654

В Рязани разыграют диван на открытии салона мебели «ВашаКомната.РФ»

В Рязани разыграют диван на открытии салона мебели «ВашаКомната.РФ»

В Рязани откроется фирменный салон мебели «ВашаКомната.РФ». Об этом говорится в пресс-релизе интернет-магазина.

В честь этого события «ВашаКомната.РФ» подарит диван. Чтобы поучаствовать в розыгрыше, нужно сделать репост в группе во «ВКонтакте», а затем прийти на открытие салона в субботу, 7 июля с 17:30 до 17:55, по адресу: улица Краснорядская, дом №25 (ТЦ «Алфавит»). Победителя определят при помощи лототрона в 18:00.

Кроме того, в день открытия рязанцы смогут бесплатно получить скидочные карты и купоны номиналом в 1 000 рублей.

Справка

«ВашаКомната.РФ» — крупный интернет-магазин, работающий в десятках городов России. На сайте можно приобрести кухни, диваны, шкафы, прихожие, спальни и другую мебель. Доступны покупка в рассрочку, доставка и сборка. При заказе свыше 20 000 рублей доставка по городу бесплатна.


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