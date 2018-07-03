Грекова наградили за подготовку к выборам президента

Игоря Грекова наградили за подготовку и проведение
Благодарственное письмо Владимира Путина вице-губернатору во вторник, 3 июля, вручил Николай Любимов.
Напомним, на выборах Путин
Игорь Греков является
Фото
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Игоря Грекова наградили за подготовку и проведение
Благодарственное письмо Владимира Путина вице-губернатору во вторник, 3 июля, вручил Николай Любимов.
Напомним, на выборах Путин
Игорь Греков является
Фото
© RZN.info
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Редакция RZN.info задала чиновнику минтранса вопросы о понтонном мосте через Оку, низкой активности рабочих и сроках ремонта.