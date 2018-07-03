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14:57, 3 июля 2018 397
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Грекова наградили за подготовку к выборам президента

Грекова наградили за подготовку к выборам президента

Игоря Грекова наградили за подготовку и проведение выборов президента. Об этом сообщил сайт рязанского правительства.

Благодарственное письмо Владимира Путина вице-губернатору во вторник, 3 июля, вручил Николай Любимов.

Напомним, на выборах Путин набрал 76,69% голосов.

Игорь Греков является рыцарем императорского ордена. Ранее его наградили «за работу на благо региона» и спасение ребенка. Также Греков получал награду от уполномоченного представителя президента.

Фото правительства Рязанской области


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