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19:21, 3 июля 2018 70
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Госдума приняла в первом чтении проект закона о повышении НДС

Госдума приняла в первом чтении проект закона о повышении НДС

Фото: Pixabay.com

Госдума приняла в первом чтении проект закона о повышении НДС. Согласно ему, ставка налога с января 2019 года вырастет с 18 до 20%, передает РИА «Новости».

По подсчетам правительства, повышение НДС будет добавлять в федеральный бюджет 620 миллиардов рублей ежегодно.

Документ предполагает сохранение всех льготных ставок по НДС. В силе останутся права автопроизводителей получать вычеты на суммы НДС, уплаченные за товары и услуги, даже если они приобретались за счет бюджетных субсидий или инвестиций.

Законопроект также сохраняет действующую ставку взноса на обязательное пенсионное страхование — 22%. При этом сохранится ставка взноса в десять процентов на зарплаты сверх установленной предельной величины.


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