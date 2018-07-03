Госдума приняла в первом чтении проект закона о повышении НДС. Согласно ему, ставка налога с января 2019 года вырастет с 18 до 20%, передает РИА «
По подсчетам правительства, повышение НДС будет добавлять в федеральный бюджет 620 миллиардов рублей ежегодно.
Документ предполагает сохранение всех льготных ставок по НДС. В силе останутся права автопроизводителей получать вычеты на суммы НДС, уплаченные за товары и услуги, даже если они приобретались за счет бюджетных субсидий или инвестиций.
Законопроект также сохраняет действующую ставку взноса на обязательное пенсионное страхование — 22%. При этом сохранится ставка взноса в десять процентов на зарплаты сверх установленной предельной величины.