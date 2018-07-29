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9:13, 29 июля 2018 259
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В День военно-морского флота Любимов пожелал рязанцам благополучия и успехов

В День военно-морского флота Любимов пожелал рязанцам благополучия и успехов

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Николай Любимов поздравил рязанцев с Днем военно-морского флота. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

«Мы гордимся тем, что на нашей земле началось становление морской пехоты. Здесь родились около 200 адмиралов. Мировую известность заслужил уроженец села Гулынки Старожиловского района Василий Головнин — отважный мореплаватель, ученый-океанограф, писатель. В регионе бережно сохраняют память о герое Наварина, командире Севастопольского порта адмирале Александре Авинове, чье имя связано с городом Касимов», — отметил губернатор.

В поздравленииЛюбимов также вспомнил о моряках-рязанцах, сражавшихся за Родину в годы Великой Отечественной войны.

«Героями Советского Союза стали шесть морских летчиков. Это звание получил и Леонид Новоспасский — командир катера, сопровождавшего конвои союзников. В память об отважном офицере в области проводятся соревнования по гребле», — сказал глава региона.

Губернатор отметил, что в наши дни рязанцы успешно несут службу в ВМФ и проявляют себя «как ответственные, хорошо подготовленные специалисты».

По словам Любимова, регион активно сотрудничает с экипажем атомной подводной лодки «Рязань». Ветераны ВМФ ведут большую военно-патриотическую работу, воспитывая молодежь на примерах героизма и преданности Родине.

«Уважаемые товарищи! Я желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов в выполнении задач по обеспечению безопасности России», — заключил Любимов.


© RZN.info

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