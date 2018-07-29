«Служу Отечеству». Рязанскую Академию ФСИН отметили на всероссийском журналистском конкурсе

Пресс-службу рязанской Академии ФСИН отметили на всероссийском журналистском конкурсе. Она заняла третье место в номинации «Служу Отечеству».
Представителей пресс-службы наградили памятными знаками и дипломами Роспечати за освещение в СМИ темы патриотического воспитания. Серию публикаций о добровольческом проекте «Мощь и слава русского оружия» посвятили урокам мужества, которые сотрудники и курсанты проводили в школах Рязанской области.
Всего на конкурс подали более 1 800 работ из 72 субъектов России. Церемония награждения прошла Казани.