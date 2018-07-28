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9:58, 28 июля 2018 76
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В ТЦ «Атрон» нашли нарушения пожарной безопасности

В ТЦ «Атрон» нашли нарушения пожарной безопасности

Фото: © RZN.info / Ксения Прялухина

В рязанском ТЦ «Атрон» нашли нарушения пожарной безопасности. Об этом начальник отдела информационного обеспечения деятельности регионального ГУ МЧС Дмитрий Гавриков рассказал в сюжете телеканала «ТКР».

«Система пожаротушения сработала, также как и система дымоудаления, но не сработала система оповещения и управления эвакуации при пожаре. Также во время осмотра было обнаружено, что ключи на систему водоснабжения не совпадают с гайками, что не позволяет использовать их для тушения данного помещения», — сказала Гавриков.

Отмечается, что специалисты нашли нарушения уже при первичном осмотре.

Напомним, в пятницу, 27 июля, на пятом этаже торгового центра возникло возгорание в сауне фитнес-центра.

Как рассказал RZN.info один из арендаторов, больше всех пострадал магазин детских товаров «Кораблик»: там частично обрушился потолок.

После произошедшего торговый центр временно закрыли.


© RZN.info

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