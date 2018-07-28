В ТЦ «Атрон» нашли нарушения пожарной безопасности

В рязанском ТЦ «Атрон» нашли нарушения пожарной безопасности. Об этом начальник отдела информационного обеспечения деятельности регионального ГУ МЧС Дмитрий Гавриков рассказал в сюжете телеканала «
«Система пожаротушения сработала, также как и система дымоудаления, но не сработала система оповещения и управления эвакуации при пожаре. Также во время осмотра было обнаружено, что ключи на систему водоснабжения не совпадают с гайками, что не позволяет использовать их для тушения данного помещения», — сказала Гавриков.
Отмечается, что специалисты нашли нарушения уже при первичном осмотре.
Напомним, в пятницу, 27 июля, на пятом этаже торгового центра возникло
Как рассказал RZN.info один из арендаторов, больше всех
После произошедшего торговый центр временно