В России упростили порядок получения субсидий для оплаты коммунальных услуг

Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому россияне будут самостоятельно декларировать состав своей семьи при подаче заявления на субсидии для оплаты ЖКХ. Об этом передает «
«Подписанным постановлением в правила внесены изменения, которыми исключаются случаи истребования у граждан справок о составе семьи. Предусматривается, что граждане при подаче заявления о предоставлении субсидии будут самостоятельно декларировать состав своей семьи», — говорится в справке к документу.
Уполномоченные органы смогут выборочно проверять достоверность сведений, в том числе направлять запросы в управляющие компании.
Если сведения окажутся ложными, иинформация передадут в правоохранительные органы и органы социальной защиты населения.