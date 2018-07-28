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8:20, 28 июля 2018 172
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В ночь на субботу в Касимове сгорел КамАЗ

В ночь на субботу в Касимове сгорел КамАЗ

В ночь на субботу, 28 июля, в Касимове сгорел КамАЗ. Об этом сообщил сайт ГУ МЧС по Рязанской области.

Сообщение о возгорании поступило в 1:47. Огонь повредил грузовик, никто не пострадал.

На происшествие выезжал один пожарный расчет, причина и ущерб устанавливаются.


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«Автоколонна № 1310» — одно из старейших предприятий Рязани, где появились так называемые рабочие династии.

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