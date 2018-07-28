В ночь на субботу в Касимове сгорел КамАЗ

В ночь на субботу, 28 июля, в Касимове сгорел КамАЗ. Об этом сообщил
Сообщение о возгорании поступило в 1:47. Огонь повредил грузовик, никто не пострадал.
На происшествие выезжал один пожарный расчет, причина и ущерб устанавливаются.
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В ночь на субботу, 28 июля, в Касимове сгорел КамАЗ. Об этом сообщил
Сообщение о возгорании поступило в 1:47. Огонь повредил грузовик, никто не пострадал.
На происшествие выезжал один пожарный расчет, причина и ущерб устанавливаются.
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