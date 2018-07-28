Рязанцев ожидает «неделя джаза»

С понедельника, 30 июля, по среду, 1 августа, на палубе «Старого города» в Рязани каждый вечер будут выступать рязанские джазовые коллективы. Вечера будут начинаться в 19 часов.

В понедельник, 30 июля, публика услышит проект «Transformer» Станислава Глушенкова, во вторник, 31 июля, Эллу Хрусталеву и вокальный квартет «Мама Jazz», а в среду, 1 августа, группу Feelin’s Геннадия Филина с инструментальной джаз-фьюжн программой.

Также в четверг, 2 августа, в 18:00 на площади Победы перед МКЦ состоится выступление группы Feelin’s с солистами Сергеем Гриматиным и Натальей Богдановой.

В пятницу, 3 августа, в программе фестиваля уличных музыкантов «Подбелка» гости смогут послушать группу SmooZzy, исполняющую музыку на стыке фанка и поп-джаза.

В субботу, 4 августа, в 13:00 на летней сцене в Константиново выступят Feelin’s и Сергей Гриматин.

Во второй половине дня с 16:00 до 20:00 на малой сцене, которую установят на улице Кольцова около торговых рядов, состоится программа «Вернисаж в стиле джаз». Рязанцев ждет концерт с участием большинства рязанских джазовых коллективов и детей. На «вернисаже» выступят Элла Хрусталева и вокальный квартет «Мама Jazz», оркестр ДК «Приокский», «Dixielight band», биг бэнд МКЦ, группа Feelin’s в тандеме с Сергеем Гриматиным и и воспитанниками детского музыкального театра «Созвездие Добра», аккордеонист Сергей Корнышев (Москва) и брейк-команда «Стиль Гагарина».

Кроме того, гости «вернисажа» смогут увидеть фото-выставку на тему джаза и импровизацию, отражающую историю развития джаза в Рязани и наиболее яркие моменты концертных выступлений.

Вход на мероприятия с 30 июня по 4 августа бесплатный.

В воскресенье, 5 августа в 20:00 в баре «Svoboda» пройдет концерт Бориса Саволделли, который выступит с новой для рязанцев программой.