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17:22, 28 июля 2018 165
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Путин вручил госнаграды спортсменам и тренерам сборной России по футболу

Путин вручил госнаграды спортсменам и тренерам сборной России по футболу

Владимир Путин вручил госнаграды спортсменам и тренерам сборной России по футболу. Церемония прошла в субботу, 28 июля, в московском Кремле, сообщил сайт президента России.

Главному тренеру сборной Станиславу Черчесову президент вручил высшую награду — Орден Александра Невского. Ордена почета также получили Игорь Акинфеев и Сергей Игнашевич.

«Теперь я понимаю выражение „нет слов“. Раньше не понимал», — сказал Черчесов.

Футболисты подарили Путину игровую футболку с №11 и мяч. Тренеры и игроки сборной получили почетные грамоты президента.

На встрече Артем Дзюба предложил президенту сменить хоккейные коньки на футбольные бутсы, на что Путин ответил, что считает себя «физкультурником», которые, в отличие от профессиональных спортсменов, занимаются «всем подряд».

«Результат выражается в общем желании, настрое на борьбу. И этот результат вы показали… Спасибо большое, я желаю вам успехов», — поблагодарил игроков сборной президент.


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