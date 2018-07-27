В Рязани провели мастер-класс для дизайнеров. Фоторепортаж

В четверг, 26 июля, в выставочном зале компании Caparol Center на улице Кальной прошел мастер-класс для рязанских дизайнеров.
На встрече для гостей подготовили фуршет и обширную развлекательную программу: фотозону, музыкантов, диджеев.
Дизайнеры подискутировали с доктором культурологии МГИКа Галиной Варакиной на тему современного искусства и поучаствовали в создании необычных фактур с использованием материалов компании «Caparol».
Руководитель центра «Caparol» в Рязани Сергей Брязгунов отметил, что компания проводит много семинаров с архитекторами, проектировщиками и малярами.
«Мы хотим показать, что материалы компании можно использовать везде: от детских комнат до медучреждений», — подчеркнул Брязгунов.
Встреча завершилась розыгрышем лотереи, победители которой получили дизайнерские книги и подарочные сертификаты на пять и десять тысяч рублей