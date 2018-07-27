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18:18, 27 июля 2018 1 142
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В Рязани подешевела гречка и подорожали яблоки. Мониторинг цен

В Рязани подешевела гречка и подорожали яблоки. Мониторинг цен

Фото: Pixabay.com

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подешевели капуста — на 7,7% (до 22,85 рубля за килограмм), гречка — на 5,2% (до 37,47 рубля за килограмм) и картофель — на 3,5% (до 29,78 рубля за килограмм). Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат.

Больше всего в регионе подорожали яблоки — на 1% (до 122,7 рубля за килограмм).

Регион остался на первом месте в округе по стоимости яблок.

Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область по средним ценам на:

  • пастеризованное молоко — 39,87 рубля за литр;
  • стерилизованное молоко — 55,20 рубля за литр;
  • печенье — 113,98 рубля за килограмм;
  • карамель — 186,81 рубля за килограмм;
  • творог — 217,97 рубля за килограмм.

Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.


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