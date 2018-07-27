В Рязани подешевела гречка и подорожали яблоки. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подешевели капуста — на 7,7% (до 22,85 рубля за килограмм), гречка — на 5,2% (до 37,47 рубля за килограмм) и картофель — на 3,5% (до 29,78 рубля за килограмм). Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат.
Больше всего в регионе подорожали яблоки — на 1% (до 122,7 рубля за килограмм).
Регион остался на первом месте в округе по стоимости яблок.
Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область по средним ценам на:
- пастеризованное молоко — 39,87 рубля за литр;
- стерилизованное молоко — 55,20 рубля за литр;
- печенье — 113,98 рубля за килограмм;
- карамель — 186,81 рубля за килограмм;
- творог — 217,97 рубля за килограмм.
Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.