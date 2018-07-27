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11:47, 27 июля 2018 439
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RZN.info публикует фото полетов с международного парашютного фестиваля инвалидов

RZN.info публикует фото полетов с международного парашютного фестиваля инвалидов

В четверг, 26 июля, на аэродроме «Крутицы» открылся международный парашютный фестиваль для инвалидов. Соревнования посетил Николай Любимов, где ему показали площадку беспилотников.

В четверг на аэродроме выступила сборная России по парашютной групповой акробатике спортсменов с инвалидностью, а также военнослужащие ВДВ.

В пятницу, 27 июля, на фестивале выступят более 120 участников с инвалидностью из 10 стран, в том числе представители Франции, Швеции, Греции, Турции, Македонии, Белоруссии, Азербайджана.

Соревнования пройдут на двухместных парашютных системах «Тандем» с выполнением комплекса спиралей в свободном падении с высоты четырех тысяч метров.


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