RZN.info публикует фото полетов с международного парашютного фестиваля инвалидов

В четверг, 26 июля, на аэродроме «Крутицы»
В четверг на аэродроме выступила сборная России по парашютной групповой акробатике спортсменов с инвалидностью, а также военнослужащие ВДВ.
В пятницу, 27 июля, на фестивале выступят более 120 участников с инвалидностью из 10 стран, в том числе представители Франции, Швеции, Греции, Турции, Македонии, Белоруссии, Азербайджана.
Соревнования пройдут на двухместных парашютных системах «Тандем» с выполнением комплекса спиралей в свободном падении с высоты четырех тысяч метров.