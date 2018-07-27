Рязанский «Водоканал» показал лучшую прибыль среди городских предприятий

За год рязанский «Водоканал» получил прибыль в 82 миллиона рублей. Такие данные представило предприятие в отчете городской думе о финансовой деятельности за 2017 год.
Доходы предприятия превысили 1,75 миллиардов, а расходы — 1,65. Это лучший показатель среди муниципальных предприятий.
Напомним, в 2015—2016 годах обсуждался вопрос о передаче «Водоканала» в частные руки. В июне 2016 года проект соглашения опубликовали на сайте мэрии, но позже отозвали.
Весной 2017 года тогда еще врио губернатора Николай Любимов