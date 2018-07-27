Журналистам показали новую компрессорную станцию рязанского нефтезавода. Фото

Журналистам показали новую компрессорную станцию в Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернем обществе ПАО «НК «Роснефть». Пресс-тур на предприятие организовали в пятницу, 27 июля.
Новые цеха начали возводить в 2015 году в рамках обновления систем воздухоснабжения завода. По словам начальника цеха №12 Олега Мастакова, номинальная мощность станции составляет более 130 миллионов кубических ньютон-метров в год.
Станция состоит из компрессорной, в которой обычный воздух с помощью компрессоров охлаждают и осушают, снижая «точку росы». Далее воду по трубопроводу направляют в градирню. В ней направленным потоком атмосферного воздуха ее охлаждают и под давлением направляют в ресиверную. Для управления рядом построена операторная бункерного типа. В ней для сотрудников есть гардеробная, кухня и удобные кабинеты.
«Сегодня вы видите новый действующий объект, который предусматривает безопасную эксплуатацию оборудования. Для этого в проект заложили возможность автоматизации производства технического воздуха. Как вы видите, оператор на мониторе может контролировать весь процесс. Также в схеме электроснабжения объекта применен быстродействующий автоматический ввод резерва (БАВР), который не позволит из-за скачков электричества остановить производство и переключит мощности на резервную сеть», — отметил главный энергетик «РНПК» Денис Юшков.
Также он обратил внимание, что Рязанская НПК
Справка
Техническое перевооружение установок точечного налива — один из значимых проектов Рязанской НПК в рамках программы НК «Роснефть» «цифровой завод». В 2017 году в компании провели масштабную реконструкцию в парке приема и хранения сжиженных углеводородных газов, на установке производства битума и на установке атмосферной переработки нефти АТ-6.