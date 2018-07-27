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17:34, 27 июля 2018 741
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Журналистам показали новую компрессорную станцию рязанского нефтезавода. Фото

Журналистам показали новую компрессорную станцию рязанского нефтезавода. Фото

Журналистам показали новую компрессорную станцию в Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернем обществе ПАО «НК «Роснефть». Пресс-тур на предприятие организовали в пятницу, 27 июля.

Новые цеха начали возводить в 2015 году в рамках обновления систем воздухоснабжения завода. По словам начальника цеха №12 Олега Мастакова, номинальная мощность станции составляет более 130 миллионов кубических ньютон-метров в год.

Станция состоит из компрессорной, в которой обычный воздух с помощью компрессоров охлаждают и осушают, снижая «точку росы». Далее воду по трубопроводу направляют в градирню. В ней направленным потоком атмосферного воздуха ее охлаждают и под давлением направляют в ресиверную. Для управления рядом построена операторная бункерного типа. В ней для сотрудников есть гардеробная, кухня и удобные кабинеты.

«Сегодня вы видите новый действующий объект, который предусматривает безопасную эксплуатацию оборудования. Для этого в проект заложили возможность автоматизации производства технического воздуха. Как вы видите, оператор на мониторе может контролировать весь процесс. Также в схеме электроснабжения объекта применен быстродействующий автоматический ввод резерва (БАВР), который не позволит из-за скачков электричества остановить производство и переключит мощности на резервную сеть», — отметил главный энергетик «РНПК» Денис Юшков.

Также он обратил внимание, что Рязанская НПК подтвердила требования четырех международных стандартов, среди которых ISO 50001. Он отвечает за систему энергетического менеджмента.

Справка

Техническое перевооружение установок точечного налива — один из значимых проектов Рязанской НПК в рамках программы НК «Роснефть» «цифровой завод». В 2017 году в компании провели масштабную реконструкцию в парке приема и хранения сжиженных углеводородных газов, на установке производства битума и на установке атмосферной переработки нефти АТ-6.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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