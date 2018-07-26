За год убыток «Автоколонны 1310» увеличился на 56 миллионов, задолженность — на 25. Такие данные представило предприятие в отчете городской думе о финансовой деятельности за 2017 год.
Доходы предприятия превысили 430 миллионов, а расходы — 499. Общая сумма кредиторской задолженности к концу 2017 года составила 230 миллионов.
Спикер гордумы Владислав Фролов отметил, что для «оздоровления экономической ситуации» автоколонны депутаты, общественники, чиновники мэрии, курирующие транспортный блок, создали специальную комиссию.
«Главная проблема — большое количество маршруток. Договоры с частными перевозчиками заключены и расторгнуть их в одностороннем порядке — неправильно. Нужно решение, которое не станет фатальным для городских предприятий и предпринимателей», — отметил Фролов.