На рязанском кладбище появится информационная доска. В четверг, 26 июля, городская дума разрешила общественникам установить ее на стене Лазаревского кладбища за свой счет.
На табличке хотят написать следующий текст: «С 27 ноября 1941 г. по 2 января 1942 г. Рязань находилась на осадном положении. Для подготовки города к уличным боям было сооружено несколько линий обороны. На этом месте располагалась огневая позиция».
Кроме того, еще одна доска появится на фасаде дома №30/26 по Первомайскому проспекту с текстом: «Дом — памятник архитектуры. Построен в 1901 году Феодотом Игнатьевичем Масленниковым, купцом II гильдии, гласным рязанской городской думы, благотворителем, Почетным гражданином».