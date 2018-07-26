До +34 градусов. МЧС предупредило рязанцев о жаре

МЧС предупредило рязанцев о наступлении жары. Сообщение опубликовано на
По данным синоптиков, днем в четверг, 26 июля, температура воздуха поднимется в области до +32 градусов, 27-29 июля жара может достигать +34 градусов.
МЧС просит рязанцев воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, отдыхая на водоемах вблизи лесных массивов, не бросать непотушенные спички и окурки, не позволять детям играть с огнем. «В условиях засухи и жаркой погоды, трава и лесная подстилка загораются как порох», — говорится в сообщении.