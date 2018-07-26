Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:11, 26 июля 2018 850
 0    0

До +34 градусов. МЧС предупредило рязанцев о жаре

До +34 градусов. МЧС предупредило рязанцев о жаре

МЧС предупредило рязанцев о наступлении жары. Сообщение опубликовано на сайте регионального управления министерства.

По данным синоптиков, днем в четверг, 26 июля, температура воздуха поднимется в области до +32 градусов, 27-29 июля жара может достигать +34 градусов.

МЧС просит рязанцев воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, отдыхая на водоемах вблизи лесных массивов, не бросать непотушенные спички и окурки, не позволять детям играть с огнем. «В условиях засухи и жаркой погоды, трава и лесная подстилка загораются как порох», — говорится в сообщении.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
13:11, 26 июля 2018
До +34 градусов. МЧС предупредило рязанцев о жаре
22:35, 25 июля 2018
В Спасском районе уничтожили заросли борщевика
19:29, 25 июля 2018
Гроза уничтожила деревья в дубовой роще под Рязанью. Фото
16:48, 25 июля 2018
В ночь на четверг в Рязанской области похолодает до +13 градусов
15:00, 25 июля 2018
К концу рабочей недели в Рязанскую область придет 30-градусная жара — синоптики 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Ответственный застройщик не станет безрассудно повышать цены — Воробьев

Ответственный застройщик не станет безрассудно повышать цены — Воробьев

Гендиректор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев ответил на значимые для тысяч рязанцев вопросы.

Популярное
Комментируемое
Новое
20:40, 15 июля 2018 21 982
Pussy Riot выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу. Видео 3
19:10, 23 июля 2018 17 798
Карабасов отчитал подрядчика из-за повреждения старинной брусчатки на площади Ленина 14
20:22, 14 июля 2018 16 563
У ТРЦ «М5 Молл» «пятнадцатая» влетела в столб. Фото и видео
13:46, 20 июля 2018 16 538
После ливней в Горроще начал разваливаться дом. Фото 4
14:39, 21 июля 2018 16 140
В Рязани выбрали лучшую беспородную собаку. Фото
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 27.07.2018
Архив голосований
Форум