В Подмосковье по делу о мошенничестве задержали бывшего первого замглавы МЧС России Сергея Шлякова. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщил «
По информации собеседника агентства, Шлякова задержали подмосковном поселке Медвежьи Озера после обысков в его доме. Его подозревают в мошенничестве при строительстве и закупках оборудования для ведомства.
Против него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Генерал-полковник Шляков работал в должности первого заместителя главы МЧС с 1 августа по 30 сентября 2015 года. До этого он был заместителем министра.