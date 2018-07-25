Рязанская область подписала соглашение о сотрудничестве с ФАС

Рязанская область будет сотрудничать с Федеральной антимонопольной службой. Соглашение в среду, 25 июня, подписали губернатор Николай Любимов и замруководителя ФАС Даниил Фесюк.
Главной темой встречи стал национальный план развития конкуренции, утвержденный указом президента. Согласно документу, субъектам до 2022 года нужно достигнуть ключевых показателей, чтобы частный бизнес присутствовал во всех отраслях.
«Сегодня на региональном уровне сложно повлиять на монополии. ФАС поможет сделать закупки и торги максимально прозрачными. Мы стремимся быть не столько управляющим органом, а вести методическую работу и всячески помогать и предлагать лучшие решения регионам», — отметил в беседе с журналистами заместитель руководителя ФАС Даниил Фесюк.
По словам Любимова увеличение доли частных компаний в образовании во многом «тормозится» федеральным законодательством из-за слишком высоких требований.
«Одной из задач станет работа с федеральным центром. Те показатели, которые мы считаем неэффективно передавать в частные руки, мы передавать и не будем, а напротив, будем доказывать, почему мы принимаем такое решение, — добавил Любимов.
Определение индивидуальных ключевых показателей области региональное УФАС планирует завершить осенью.