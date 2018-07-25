Избирком зарегистрировал список «Единой России» на выборы в гордуму. Имена

Избирком зарегистрировал список «Единой России» на выборы в гордуму. Решение приняли во вторник, 24 июля.
В окончательынй список по единому избирательному органу вошло 62 кандидата. Ранее из внутримуниципальной группы № 2 исключили Сергея Федотова.
Полностью список выглядит так:
Общемуниципальная группа:
- Андрей Красов;
- Татьяна Панфилова;
- Юлия Рокотянская.
Внутримуниципальная группа №1 (одномандатный округ № 1):
- Лариса Максимова;
- Роман Коршунов;
- Андрей Цветков.
Внутримуниципальная группа №2 (одномандатный округ № 2):
- Екатерина Филиппова;
- Ирина Чепелева.
Внутримуниципальная группа №3 (одномандатный округ № 3):
- Александр Калашников;
- Евгений Гусев;
- Денис Демешин.
Внутримуниципальная группа №4 (одномандатный округ № 4):
- Ольга Соболева;
- Максим Сюзев;
- Александр Егоркин.
Внутримуниципальная группа №5 (одномандатный округ № 5):
- Елена Волкова;
- Дмитрий Луговой;
- Михаил Киреев.
Внутримуниципальная группа №6 (одномандатный округ № 6):
- Надежда Дремина;
- Татьяна Баринова;
- Ольга Туманова.
Внутримуниципальная группа №7 (одномандатный округ № 7):
- Олег Грачев;
- Максим Стрельцов;
- Юлия Репутацкая.
Внутримуниципальная группа №8 (одномандатный избирательный округ № 8):
- Владислав Фролов;
- Светлана Попова;
- Евгений Зызин.
Внутримуниципальная группа №9 (одномандатный округ № 9):
- Елена Синица;
- Сергей Тарасов;
- Светлана Денисова.
Внутримуниципальная группа №10 (одномандатный округ № 10):
- Владимир Зайцев;
- Наталья Соболева;
- Светлана Токарева.
Внутримуниципальная группа №11 (одномандатный округ № 11):
- Антон Князев;
- Виолетта Черная;
- Максим Стрельников.
Внутримуниципальная группа №12 (одномандатный округ № 12):
- Ольга Донцова;
- Денис Сидоркин;
- Анатолий Аристов.
Внутримуниципальная группа №13 (одномандатный округ № 13):
- Инна Орешина;
- Александр Мусий;
- Роман Киселев.
Внутримуниципальная группа №14 (одномандатный округ № 14):
- Владимир Соколов;
- Татьяна Детко;
- Юрий Юдаев.
Внутримуниципальная группа №15 (одномандатный округ № 15):
- Александр Лемдянов;
- Елена Алешина;
- Никита Сорокин.
Внутримуниципальная группа №16 (одномандатный округ № 16):
- Артем Никитин;
- Андрей Городничев;
- Евгения Зенушкина.
Внутримуниципальная группа №17 (одномандатный округ № 17):
- Ольга Постникова;
- Сергей Кирдянов;
- Наталья Минаева.
Внутримуниципальная группа №18 (одномандатный округ № 18):
- Юрий Иванов;
- Денис Рябых;
- Сергей Тарарако.
Внутримуниципальная группа №19 (одномандатный округ № 19):
- Андрей Кашаев;
- Сергей Юшин;
- Илья Виноградов.
Внутримуниципальная группа №20 (одномандатный округ № 20):
- Юрий Сандин;
- Евгений Щелоков;
- Александр Митянин.