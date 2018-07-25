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13:19, 25 июля 2018 89
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Избирком зарегистрировал список «Единой России» на выборы в гордуму. Имена

Избирком зарегистрировал список «Единой России» на выборы в гордуму. Имена

Избирком зарегистрировал список «Единой России» на выборы в гордуму. Решение приняли во вторник, 24 июля.

В окончательынй список по единому избирательному органу вошло 62 кандидата. Ранее из внутримуниципальной группы № 2 исключили Сергея Федотова.

Полностью список выглядит так:

Общемуниципальная группа:

  • Андрей Красов;
  • Татьяна Панфилова;
  • Юлия Рокотянская.

Внутримуниципальная группа №1 (одномандатный округ № 1):

  • Лариса Максимова;
  • Роман Коршунов;
  • Андрей Цветков.

Внутримуниципальная группа №2 (одномандатный округ № 2):

  • Екатерина Филиппова;
  • Ирина Чепелева.

Внутримуниципальная группа №3 (одномандатный округ № 3):

  • Александр Калашников;
  • Евгений Гусев;
  • Денис Демешин.

Внутримуниципальная группа №4 (одномандатный округ № 4):

  • Ольга Соболева;
  • Максим Сюзев;
  • Александр Егоркин.

Внутримуниципальная группа №5 (одномандатный округ № 5):

  • Елена Волкова;
  • Дмитрий Луговой;
  • Михаил Киреев.

Внутримуниципальная группа №6 (одномандатный округ № 6):

  • Надежда Дремина;
  • Татьяна Баринова;
  • Ольга Туманова.

Внутримуниципальная группа №7 (одномандатный округ № 7):

  • Олег Грачев;
  • Максим Стрельцов;
  • Юлия Репутацкая.

Внутримуниципальная группа №8 (одномандатный избирательный округ № 8):

  • Владислав Фролов;
  • Светлана Попова;
  • Евгений Зызин.

Внутримуниципальная группа №9 (одномандатный округ № 9):

  • Елена Синица;
  • Сергей Тарасов;
  • Светлана Денисова.

Внутримуниципальная группа №10 (одномандатный округ № 10):

  • Владимир Зайцев;
  • Наталья Соболева;
  • Светлана Токарева.

Внутримуниципальная группа №11 (одномандатный округ № 11):

  • Антон Князев;
  • Виолетта Черная;
  • Максим Стрельников.

Внутримуниципальная группа №12 (одномандатный округ № 12):

  • Ольга Донцова;
  • Денис Сидоркин;
  • Анатолий Аристов.

Внутримуниципальная группа №13 (одномандатный округ № 13):

  • Инна Орешина;
  • Александр Мусий;
  • Роман Киселев.

Внутримуниципальная группа №14 (одномандатный округ № 14):

  • Владимир Соколов;
  • Татьяна Детко;
  • Юрий Юдаев.

Внутримуниципальная группа №15 (одномандатный округ № 15):

  • Александр Лемдянов;
  • Елена Алешина;
  • Никита Сорокин.

Внутримуниципальная группа №16 (одномандатный округ № 16):

  • Артем Никитин;
  • Андрей Городничев;
  • Евгения Зенушкина.

Внутримуниципальная группа №17 (одномандатный округ № 17):

  • Ольга Постникова;
  • Сергей Кирдянов;
  • Наталья Минаева.

Внутримуниципальная группа №18 (одномандатный округ № 18):

  • Юрий Иванов;
  • Денис Рябых;
  • Сергей Тарарако.

Внутримуниципальная группа №19 (одномандатный округ № 19):

  • Андрей Кашаев;
  • Сергей Юшин;
  • Илья Виноградов.

Внутримуниципальная группа №20 (одномандатный округ № 20):

  • Юрий Сандин;
  • Евгений Щелоков;
  • Александр Митянин.

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