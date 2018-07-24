В Рязани пройдут Всероссийские сельские игры по традиционным видам спорта. Во вторник, 24 июля, губернатор Николай Любимов провел совещание с организаторами соревнований — фондом молодежной инициативы «Любомир» и профильными министрами.
VII Всероссийские соревнования пройдут с 14 по 16 сентября на стадионе «Олимпиец» и спортивной школе «Родной край — Спорт». Спортсмены посоревнуются в шести видах спорта: гиревой спорт, борьба самбо, мини-лапта, мас-рестлинг, перетягивании каната и русские шашки.
Любимов отметил, что в Рязани уже формируется команда спортсменов, которые представят регион на соревнованиях.