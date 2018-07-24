В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

В августе на территории России температура воздуха будет выше нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет «
Он отметил, что жаркая и солнечная погода
«Краткосрочный прогноз на пять дней у нас составляет вероятность в 95 процентов, долгосрочный — 75-78 процентов, — уточняет Вильфанд. — То есть по всем расчетам август обещает быть теплым и комфортным». При этом осадков будет уже не так много, как в июле, который считается самым дождливым месяцем в году.
Как уточнил Вильфанд, на сегодняшний день в средней полосе осадков выпало в пределах нормы. По его словам, летом дожди «имеют ливневый характер».
На Дальнем Востоке, Урале и Сибири август также будет теплым, но погода будет более переменчивой, сказал Вильфанд.