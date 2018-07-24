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8:17, 24 июля 2018 942
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

В августе на территории России температура воздуха будет выше нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет «Российская газета».

Он отметил, что жаркая и солнечная погода придет в центр страны в середине этой недели. Так, в Центральной России температура может подняться выше 30 градусов.

«Краткосрочный прогноз на пять дней у нас составляет вероятность в 95 процентов, долгосрочный — 75-78 процентов, — уточняет Вильфанд. — То есть по всем расчетам август обещает быть теплым и комфортным». При этом осадков будет уже не так много, как в июле, который считается самым дождливым месяцем в году.

Как уточнил Вильфанд, на сегодняшний день в средней полосе осадков выпало в пределах нормы. По его словам, летом дожди «имеют ливневый характер».

На Дальнем Востоке, Урале и Сибири август также будет теплым, но погода будет более переменчивой, сказал Вильфанд.


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