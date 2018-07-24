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10:04, 24 июля 2018 243
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В аварии у Торгового городка пострадал 25-летний мотоциклист

В аварии у Торгового городка пострадал 25-летний мотоциклист

В ДТП около Торгового городка пострадал 25-летний мотоциклист. Об этом RZN.info сообщили в региональном минздраве.

Авария произошла утром во вторник, 24 июля, на улице Свободы. Мотоцикл столкнулся с легковушкой.

Пострадавшего госпитализировали в ОКБ с травмами средней степени тяжести.


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