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16:56, 23 июля 2018 1 003
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За неделю клещи покусали 50 рязанских детей

За неделю клещи покусали 50 рязанских детей

За прошедшую неделю, 16-22 июля, клещи покусали 165 рязанцев. В числе пострадавших 50 детей, сообщил сайт регионального управления Роспотребнадзора.

Жителям области напомнили, что при обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратиться к врачу, даже если снять его удалось самостоятельно. Специалисты также рекомендуют провести лабораторное исследование удаленного насекомого.

Сделать это можно в Областном консультативно-диагностическом центре с 8:00 до 18:00 и в лаборатории особо опасных инфекций по адресу улица Островского, 51-а. Образцы принимают с 9:00 до 15:00, в выходные и праздничные дни до 12:00. Телефон: 92-97-93.


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