Суд решил закрыть рязанский торговый центр из-за нарушений пожарной безопасности

Мытищинский горсуд запретил эксплуатацию рязанского ТЦ «Леруа Мерлен» до устранения нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщила
Проверка выявила, что в здании торгового центра установлена автоматическая система пожаротушения с температурой срабатывания в 68 градусов. При этом по нормам она должна реагировать на температуру в 57 градусов.
Отмечается, что эти нарушения выявили еще в 2015 году, тогда торговый центр оштрафовали на 153 тысячи рублей. Проблему
18 июля Мытищинский городской суд запретил эксплуатацию здания торгового центр «Леруа Мерлен» до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Решение пока не вступило в законную силу, стороны могут оспорить его.