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13:31, 28 марта 2018 174
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Противопожарная проверка нашла нарушения в рязанском гипермаркете «Леруа Мерлен»

Противопожарная проверка нашла нарушения в рязанском гипермаркете «Леруа Мерлен»

Противопожарная проверка нашла нарушения в рязанском гипермаркете «Леруа Мерлен». Об этом сообщило издательство «Пресса» со ссылкой на помощника регионального прокурора Владимира Тимофеева.

В торговом зале и на складе гипермаркета есть автоматические спринклерные оросители, вмонтированные в систему труб. При температуре +57 градусов по Цельсию замок спринклера распаивается, вода начинает орошать защищаемую зону. В «Леруа Мерлен» они срабатывают при +68 градусах.

В отношении организации возбудили административное дело по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»). Штраф может составить от 150 до 200 тысяч рублей.

Отмечается, что прокуратура проверила еще и «Глобус». Там нарушений не нашли.


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