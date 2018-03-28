Противопожарная проверка нашла нарушения в рязанском гипермаркете «Леруа Мерлен». Об этом сообщило издательство «
В торговом зале и на складе гипермаркета есть автоматические спринклерные оросители, вмонтированные в систему труб. При температуре +57 градусов по Цельсию замок спринклера распаивается, вода начинает орошать защищаемую зону. В «Леруа Мерлен» они срабатывают при +68 градусах.
В отношении организации возбудили административное дело по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»). Штраф может составить от 150 до 200 тысяч рублей.
Отмечается, что прокуратура проверила еще и «Глобус». Там нарушений не нашли.