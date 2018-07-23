Сбежавшая из салона красоты рязанка извинилась и заплатила

Рязанка, которая
По словам мастера, ей позвонил представитель сбежавшей клиентки и попросил удалить видео из соцсетей. «Девушка извинилась и оплатила все услуги», — сказала Ивлева.
Напомним, инцидент произошел в субботу, 21 июля.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанка, которая
По словам мастера, ей позвонил представитель сбежавшей клиентки и попросил удалить видео из соцсетей. «Девушка извинилась и оплатила все услуги», — сказала Ивлева.
Напомним, инцидент произошел в субботу, 21 июля.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Ласкове засыпали песком открытые очистные сооружения
|
cледующая новость →Силовики устроили учения на площади Ленина. Фото
Может ли натуральная кожа быть экологичной?