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17:47, 23 июля 2018 1 347
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Сбежавшая из салона красоты рязанка извинилась и заплатила

Сбежавшая из салона красоты рязанка извинилась и заплатила

Рязанка, которая сбежала из салона красоты на улице Татарской, извинилась и заплатила. Об этом RZN.info рассказала парикмахер Любовь Ивлева.

По словам мастера, ей позвонил представитель сбежавшей клиентки и попросил удалить видео из соцсетей. «Девушка извинилась и оплатила все услуги», — сказала Ивлева.

Напомним, инцидент произошел в субботу, 21 июля.


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