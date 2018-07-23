Рязанские следователи нашли подозреваемого в убийстве 13-летней давности. Об этом сообщило
24 декабря 2005 года во дворе частного дома в Касимове нашли тело 18-летней девушки с множественными колото-резанными ранами. По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Долгое время преступление оставалось нераскрытым, расследование приостановили.
«Целенаправленная работа следственных органов Следственного комитета по раскрытию преступлений прошлых лет, совместно с сотрудниками органов внутренних дел, позволила установить местонахождение подозреваемого в совершении данного убийства. Им оказался знакомый погибшей местный житель, 1988 года рождения», — говорится в сообщении.
Его задержали и доставили в Касимов из Нижнего Новгорода, где тот скрывался несколько лет. Подозреваемый сознался и рассказал о преступлении.
Поздно вечером 24 декабря 2005 года молодой человек провожал девушку домой после распития алкоголя. Во дворе дома они поссорились и парень несколько раз ударил знакомую ножом. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.
Злоумышленника заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.