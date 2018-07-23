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13:46, 23 июля 2018 574
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Рязанка не заплатила в салоне красоты и убежала. Видео

Рязанка не заплатила в салоне красоты и убежала. Видео

Рязанка не заплатила в салоне красоты на улице Татарской и убежала. Инцидент произошел в субботу, 21 июля, рассказала RZN.info парикмахер Любовь Ивлева.

По ее словам, девушка, которая представилась деканом учебного заведения, устроила скандал. Клиентке покрасили волосы и провели спа-процедуру, однако той не понравился цвет и она начала кричать и рыдать.

«Девушка мне сразу показалась подозрительной, — призналась Ивлева. — Она не заплатила около 1,5 тысячи рублей и убежала».

Как добавила работница салона красоты, это уже не первый подобный случай. Парикмахер намерена написать заявление в полицию.


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