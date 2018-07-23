Рязанка не заплатила в салоне красоты и убежала. Видео

Рязанка не заплатила в салоне красоты на улице Татарской и убежала. Инцидент произошел в субботу, 21 июля, рассказала RZN.info парикмахер Любовь Ивлева.
По ее словам, девушка, которая представилась деканом учебного заведения, устроила скандал. Клиентке покрасили волосы и провели спа-процедуру, однако той не понравился цвет и она начала кричать и рыдать.
«Девушка мне сразу показалась подозрительной, — призналась Ивлева. — Она не заплатила около 1,5 тысячи рублей и убежала».
Как добавила работница салона красоты, это уже не первый подобный случай. Парикмахер намерена написать заявление в полицию.